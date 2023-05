In Hamburg haben am Mittwoch zahlreiche Menschen gegen die Verurteilung von vier mutmaßlichen Linksextremisten protestiert. Foto: NEWS5 up-down up-down Mit Transparenten durch Hamburg Rund 400 Teilnehmer bei Protesten nach Urteil gegen Linksextremisten Von dpa | 31.05.2023, 21:00 Uhr

Gegen die Verurteilung von vier mutmaßlichen Linksextremisten in Dresden haben am Mittwochabend in Hamburg rund 400 Menschen protestiert.