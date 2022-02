Streit um Finanzierung des Prostituiertenschutzgesetz FOTO: Guido Kirchner Politik Prostituiertenschutzgesetz: Entscheidung am 22. März Von dpa | 22.02.2022, 12:38 Uhr | Update vor 8 Std.

Im Streit um die Finanzierung des seit 2017 geltenden Prostituiertenschutzgesetzes will der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen am 22. März eine Entscheidung verkünden. Das teilte der Gerichtshof am Dienstag in Münster mit.