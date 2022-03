Menschenmenge FOTO: Bernd Thissen Politik Prognose: NRW-Bevölkerungszahl nimmt bis 2050 nur leicht ab Von dpa | 02.03.2022, 15:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bevölkerungszahl in Nordrhein-Westfalen wird bis 2050 wohl relativ stabil bleiben. Laut einer Vorausberechnung des Statistischen Landesamts wird die derzeitige Einwohnerzahl von 17,9 Millionen auf 17,6 Millionen im Jahr 2050 sinken. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Den Bericht des Landesamts habe das Landeskabinett beschlossen und damit die Datengrundlage für künftige Planungen auf den Weg gebracht.