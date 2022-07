Der Westen will in der Ukraine die proeuropäischen Kräfte um die inhaftierte Oppositionspolitikerin Timoschenko und den Boxer Klitschko stärken. FOTO: Sergey Dolzhenko up-down up-down Prognose bestätigt Ukraine: Klitschkos Partei erstmals im Parlament 29.10.2012, 18:40 Uhr

Präsident gegen Boxer: Die Partei von Staatschef Viktor Janukowitsch hat sich bei der Parlamentswahl in der Ukraine gegen die prowestliche Bewegung von Vitali Klitschko durchgesetzt. Zwar schaffte Klitschkos Partei Udar (Schlag) erstmals den Sprung in die Oberste Rada in Kiew.