Bildungsministerin Prien FOTO: Michael Kappeler Bildungsministerin Prien: Kinder aus der Ukraine schnell in Schulen bringen Von dpa | 09.03.2022, 05:51 Uhr | Update vor 31 Min.

Die mit ihren Müttern und Familien aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten Kinder sollen nach Angaben der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), schnell in den Schulunterricht integriert werden. „Wir sind fest entschlossen, ihnen von Anfang an ein Beschulungsangebot zu geben“, sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin der Deutschen Presse-Agentur. Das Thema stehe auch auf der Tagesordnung der Kultusministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag in Lübeck tagt.