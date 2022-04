Macht aus ihrer Europa-Skepsis kein Hehl: Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) bei einem Wahlkampfauftritt. FOTO: picture alliance/dpa/AP Präsidentschaftswahl in Frankreich Analyse: Was ein Sieg von Marine Le Pen für die EU bedeuten würde Von Thomas Ludwig | 22.04.2022, 05:00 Uhr

Weite Teile Europas blicken am Sonntag mit Sorge nach Paris: Noch nie zuvor waren Frankreichs Rechtsextreme der Präsidentschaft so nah, wie in diesem Jahr. Was ein Sieg von Marine Le Pen über Emmanuel Macron für die EU bedeuten würde.