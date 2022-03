Ehemaliger US-Außenminister Pompeo in Taiwan FOTO: Uncredited Früherer US-Außenminister Pompeo fordert Anerkennung Taiwans durch USA Von dpa | 04.03.2022, 07:47 Uhr | Update vor 38 Min.

Eine Reihe von früheren Außen- und Sicherheitspolitikern der USA hat in dieser Woche Taiwan besucht - doch niemand ging bisher in seinen Forderungen so weit wie der frühere US-Außenminister Mike Pompeo.