Polizeihubschrauber FOTO: Silas Stein Ausstattung Polizeigewerkschaft: Neue Helikopter und Boote überfällig Von dpa | 18.03.2022, 17:05 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mecklenburg-Vorpommern hat die Entscheidung des Landeskabinetts zum Kauf von zwei neuen Polizeihelikoptern und sechs Streifenbooten als überfällig bezeichnet. „Die Hubschrauber sind bereits jetzt schon fast 25 Jahre im Dienst, die Streifenboote sind noch älter“, sagte der Landesvorsitzende der GdP, Christian Schumacher, am Freitag in Schwerin.