14.03.2022

Voraussichtlich Anfang April oder Anfang Mai soll Schleswig-Holsteins Polizei einen einjährigen Test von Tasern starten. Die Auseinandersetzungen der Beamtinnen und Beamten im Einsatz verschärften sich deutlich, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag in Kiel am Rande einer Demonstration der Technik im Einsatztrainingszentrum. Es sei wichtig, dass Beamte neben der Schusswaffe weitere Möglichkeiten hätten.