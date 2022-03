Polizei FOTO: Jens Büttner Demonstrationen Polizei im Dauereinsatz: Jeder vierte mit Überstunden Von dpa | 08.03.2022, 15:46 Uhr | Update vor 52 Min.

Die Vielzahl von Demonstrationen vornehmlich gegen Corona-Schutzvorschriften und Impfpflicht bringt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern an ihre Belastungsgrenze. Wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervorgeht, waren in den ersten sechs Wochen dieses Jahres etwa 300 Versammlungen abzusichern. Das war bereits mehr als ein Drittel der im gesamten Vorjahr zu bewältigenden Versammlungslagen.