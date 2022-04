Wie in grauer Vorzeit erscheinen da die politischen Verhältnisse der 1970er-Jahre. „Nehmen wir die Bundestagswahl 1972“, sagt Probst. Damals brachten es SPD und CDU/CSU zusammen auf mehr als 90 Prozent der Wählerstimmen. „So ein Ergebnis ist inzwischen undenkbar.“ Die Bindungsfähigkeit der Volksparteien lasse seit 20 Jahren stark nach. Heute gebe es oftmals keine mobilisierenden Konfliktlinien und mithin keine klare Abgrenzung mehr. Zudem stelle sich der Wahlkampf zivilisierter dar, auch personell. „Es fehlen mitreißende Redner, die wie Obama ihre Anhänger mit einer verständlichen Sprache erreichen.“

Welche Folgen diese Entwicklung haben kann, zeigt sich an der seit Jahren sinkenden Wahlbeteiligung. Besonders schlecht angenommen werden laut Probst Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen. Bei den meisten Landtagswahlen liege die Wahlbeteiligung zwischen 50 und 60 Prozent. „Anders ist es, wenn es eine klare Trennung in zwei Lager gibt.“ Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2011 sei die Wahlbeteiligung von 53,3 (2006) auf 66,3 Prozent gestiegen. „Das lag an den großen Streitthemen Fukushima, Stuttgart 21 und der Diskussion über den damaligen CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus.“ Wenn sich die Parteien in ihren Haltungen erkennbar unterschieden und die Wahl zu einer Richtungsentscheidung werde, bei der etwas auf dem Spiel stehe,dann beteiligten sich in der Regel mehr Menschen am Urnengang.

Für den Bundestagswahlkampf sieht Probst in puncto Spannung allerdings schwarz. Besonders mitreißend verlaufe er bislang nicht. Mit einem deutlichen Anteil an Nichtwählern müsse man demnach rechnen. „Besonders in bildungsfernen Wählerschichten und bei Jüngeren.“ In sozial prekären Stadtteilen mit politisch und kulturell wenig interessierten Einwohnern sei die Beteiligung oftmals nur halb so hoch wie in gutbürgerlichen Vierteln. „In der Regel gilt: Je höher die Bildung, desto höher die Beteiligung“, erklärt Probst. Und: „Über alle Bildungsgrenzen hinweg sind es die Jüngeren, die am wenigsten wählen.“

Über 60-Jährige seien bei der Stimmabgabe hingegen überproportional vertreten. „Bei den meisten Älteren stellt sich die Frage nach Wählen oder Nichtwählen oft gar nicht. Wählen ist für sie eine Selbstverständlichkeit.“ Anders als sie befänden sich Jüngere oft noch in der politischen Orientierungsphase. „Nichtwählen kann auch ein Zeichen von Ratlosigkeit sein.“

Ratlosigkeit als Grund dafür, die Stimme verfallen zu lassen? „Sie kann durchaus lähmend wirken – ebenso wie das Gefühl, sich von den Parteien nicht ausreichend repräsentiert zu fühlen“, erklärt Probst. Paradox sei, dass sich so viele Parteien zur Wahl stellten wie noch nie. „Mehr als 30 verschiedene Parteien stehen auf dem Wahlzettel, da sollte man meinen, dass für jeden etwas Passendes dabei ist“, sagt Probst. Und dennoch, resümiert der Wahlforscher: „Die Erwartungen der Wähler, dass sich nach der nächsten Wahl viel ändert, sind gering. Wähler sind mittlerweile ähnlich pragmatisch wie der Regierungsstil der Kanzlerin.“