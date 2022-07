Unter Leitung von CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Landeschef Heiko Maas suchen beide Seiten in Saarbrücken nach Ergebnissen in strittigen Fragen. Dazu zählen unter anderem die Schulpolitik und das Thema Mindestlohn. CDU wie SPD betonen, dass die Gespräche in den Arbeitsgruppen bisher konstruktiv laufen. Nach bisheriger Planung soll die neue Regierung am 9. Mai im Landtag vereidigt werden.