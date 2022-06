Feuerwehrleute stehen nach einem Zugunglück bei Mühlheim an einer Unfallstelle. FOTO: Arne Dedert up-down up-down Politik Zug prallt ungebremst auf Bagger: Drei Tote in Hessen 13.04.2012, 16:12 Uhr

Bei einem der schwersten Zugunglücke in Hessen in den vergangenen Jahren sind in der Nähe von Offenbach drei Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere wurden verletzt, als der Regionalzug mitten in der Nacht mit voller Wucht gegen einen Bagger auf dem Gleis prallte.