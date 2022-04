Zehntausende Menschen haben in Srebrenica des Massakers in dem ostbosnischen Ort vor 16 Jahren gedacht. FOTO: Archiv Politik Zehntausende gedenken Massakers von Srebrenica 11.07.2011, 11:44 Uhr

Mehrere zehntausend Menschen haben am Montag in Srebrenica des Massakers in dem ostbosnischen Ort vor 16 Jahren gedacht. Dort waren im Bürgerkrieg bis zu 8000 muslimische Männer und Jungen von serbischen Verbänden ermordet worden.