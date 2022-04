Das sagte der Leiter der UN- Hilfseinsatzes, Manuel Bessler, am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz in Genf. Rund eine Woche nach Beginn der heftigsten Monsunregenfälle seit mehr als 80 Jahren seien viele Landesteile nach wie vor von der Außenwelt angeschnitten.

«Ganze Landstriche sind nur aus der Luft erreichbar», sagte der Chefkoordinator der Vereinten Nationen für den humanitären Einsatz in Pakistan. Bessler nannte es «absolut verständlich», dass sich in der Bevölkerung Ärger über die als unzureichend empfundenen Anstrengungen der Regierung in Islamabad breitmacht.

Es seien inzwischen mindestens 1,5 Millionen Menschen von der Jahrhundert-Flut direkt betroffen. Sobald ihr Scheitelpunkt die mittleren Abschnitte des Indus erreiche, drohten weitere 1,4 Millionen Menschen in der Region Punjab ihr Hab und Gut zu verlieren.

Nach den tödlichen Fluten im Norden bereitet sich der Süden des Landes auf verheerendes Hochwasser vor. In der Provinz Sindh seien die am schwersten bedrohte Gebiete entlang des Flusses Indus mit mehr als 350 000 Menschen evakuiert worden, sagte Saleh Farooqi von der Katastrophenbehörde in Sindh. Rund eine Million Pakistaner könnten hier von den Fluten betroffen sein.

Die Behörden erwarten einen weiteren Anstieg des Indus-Pegels in Sindh. Die Überflutungen breiten sich nach den Monsun-Regenfällen in der Nordwestprovinz Khyber-Pakhtunkhwa in Richtung Süden aus und fließen im 3200 Kilometer langen Indus zusammen.

In der zentralpakistanischen Provinz Punjab ist der Indus schon über die Ufer getreten, dort starben Dutzende Menschen. Die Wassermassen überfluteten große Ackerflächen. Betroffene kritisieren die ihrer nach Ansicht nach unzureichende Hilfe der Regierung. Hilfsorganisationen fürchten den Ausbruch von Seuchen wie Cholera. Die Armee setzt nach eigenen Angaben 450 Boote und 40 Hubschrauber ein, um die Menschen aus den Flutgebieten zu retten.