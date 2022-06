Herr Heil, drei Wahlen stehen bevor. Laut Umfragen erwartet die SPD einen Sieg in Rheinland-Pfalz, eine Niederlage in Baden-Württemberg und ein ungewisses Rennen in Sachsen-Anhalt. Sind Sie damit zufrieden?Heil: Die SPD wird aus den Wahlen am 26. März gestärkt hervorgehen. Wir werden etwas erleben, was wir die letzten sieben Jahren nicht erlebt haben: Dass nämlich Landtagswahlen wieder Landtagswahlen sind. Die CDU kann diesmal nicht mehr gegen Berlin mobilisieren und trommeln. Die Menschen schauen wieder stärker nach den Programmen und Personen in den Ländern. Das tut der Demokratie gut. Unsere Aussichten sind in allen drei Ländern sehr gut.

Aber die Umfragewerte auf Bundesebene sind seit Wochen im Keller. Was machen Sie falsch?Heil: Wir müssen damit leben, dass am Anfang dieser Koalition die Scheinwerfer auf die Regierungschefin fallen. Das ist nichts, was uns beunruhigt, denn auch wir wollen ja den Erfolg der großen Koalition. Die SPD ist darin der Motor der sozialen Erneuerungen. Sowohl Parteichef Matthias Platzeck als auch ich betrachten uns als Langstreckenläufer. Wichtig sind nicht die ersten 100 Tage, sondern die nächsten 1000 und danach das Wahlergebnis 2009. Gibt es nicht zu viel Harmonie in der großen Koalition? Heil: Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt jeden Tag krampfhaft inszenierte Auseinandersetzungen organisieren. Dafür hätten die Menschen kein Verständnis. Wir werden zwar inhaltlich Diskussionen und Auseinandersetzungen erleben. Es geht uns aber nicht darum, unser Profil durch sinnlose Zänkerei zu schärfen. Wir wollen, dass sich die Überzeugung der SPD auch weiterhin durchsetzt. Die Föderalismusreform ist einer dieser Streitpunkte. Werden Sie auf Änderungen bestehen?Heil: Tatsache ist, dass diese Staatsreform kommen muss. Im parlamentarischen Verfahren werden wir aber über die eine oder andere Sache noch reden müssen - zum Beispiel darüber, ob das so genannte Kooperationsverbot vernünftig ist. Das Ganztagsschul-Programm des Bundes war hocherfreulich und hat etwas angestoßen, was eigentlich die Länder hätten machen müssen. Jetzt wollen einige CDU-regierte Länder, dass im Rahmen der Föderalismusreform dem Bund verboten wird, solche Programme im Bildungsbereich zu machen - obwohl es die ohnehin nur gibt, wenn die Länder zustimmen. Das sollten wir möglichst ändern. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben Parteienstreit ausgelöst. Wie sagen Sie dazu?Heil: Wir wollen hier keinen Parteienstreit. Die Beschäftigten, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, wünschen sich, dass dieser Streik endlich zu Ende geht. Das heißt, dass beide Seiten sich bewegen müssen und die, die auf die Bäume geklettert sind, auch wieder runterkommen. In Niedersachsen ist das auf kommunaler Ebene gelungen. Nur die Verhandlungen zwischen den Ländern und Verdi sind offensichtlich festgefahren. Das liegt auch an dem überzogenen Ton, den der niedersächsische Finanzminister Hartmut Möllring als Verhandlungsführer angeschlagen hat. Wenn das nicht gelingt, liegt es in der Logik der Sache, dass man einen Schlichter bemüht. Droht ein Auseinanderbrechen der Tarifgemeinschaft der Länder?Heil: Ich würde mir das nicht wünschen und ich warne davor. Es kann jedenfalls nicht sein, dass eine Seite versucht, die andere in solchen Verhandlungen zu demütigen. Das sollte auch Herr Möllring wissen.