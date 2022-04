Die US-Bombe war am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten neben dem Historischen Museum in der Altstadt entdeckt worden. In dem von der Evakuierung betroffenen Bereich liegen das Rathaus, der Landtag, zahlreiche Restaurants, Kneipen und das Rotlichtviertel.

Gegen 2.45 Uhr war der Innenstadtbereich komplett evakuiert, sodass der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit beginnen konnte. Die Entschärfung gestaltete sich aufwendig, da einer der beiden Zünder festgerostet war. Insgesamt zog sie sich etwa eine Stunde hin. Die Experten hatten sich nach einer Untersuchung des Blindgängers für eine schnelle Entschärfung statt eines Einsatzes am Wochenende entschieden.

Für die von der Evakuierung betroffenen Einwohner wurde in einer Berufsschule ein Notquartier eingerichtet. 700 Menschen hätten die Entschärfung dort abgewartet, viele seien aber wohl bei Freunden und Bekannten untergekommen, sagte Hoppe. Direkt nach der Entschärfung konnten die Menschen in ihre Häuser zurückkehren. In Bussen wurden sie von den Sammelstellen in die Innenstadt gefahren.

Zuletzt hatten in Hannover im Januar rund 25 000 Menschen wegen der Sprengung einer Fliegerbombe ihre Wohnungen in den Stadtteilen Vahrenheide und Sahlkamp verlassen müssen.