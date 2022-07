In ihrem jüngsten Klima-Bericht rief sie Regierungen am Sonntag (Ortszeit) weltweit dazu auf, die rund eine Billion Dollar (etwa 775 Milliarden Euro) umfassenden Subventionen für Kohle und andere fossile Brennstoffe in alternative Energien umzulenken. Zugleich veröffentlicht die Berliner «Tageszeitung» (taz/Montag) ein Arbeitspapier des Weltklimarates, wonach die politisch vereinbarte Begrenzung der Erwärmung auf zwei Grad kaum noch erreichbar sei.