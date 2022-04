Default Bild FOTO: Archiv Politik "Vorstandsgehälter nicht überzogen" 20.07.2007, 22:00 Uhr

In einem Interview mit unserer Zeitung sagte die Vorsitzende des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, die Ärzte stellten "sehr hohe Forderungen, die für die Kassen nicht tragbar sind". Die Höhe der Ausgaben bei den Kassen werde wesentlich von der Honorarreform bei den Ärzten abhängen. Pfeiffer rief die Ärzte auf, gesetzlich Versicherte und Privatversicherte gleich zu behandeln. 90 Prozent der Menschen in Deutschland seien gesetzlich versichert. "Deshalb halte ich ein Umdenken bei den Ärzten für zwingend notwendig", sagte die Krankenkassen-Vorsitzende. "Es ist nicht akzeptabel, wenn Menschen, die Monat für Monat hohe Beiträge zahlen und damit die Einkommen von Ärzten finanzieren, mit längeren Wartezeiten zu rechnen haben." Kritisch beurteilte Pfeiffer auch die individuellen Gesundheitsleistungen, die Ärzte als kostenpflichtige Zusatzleistungen anbieten. "Es ist sehr bedauerlich, wenn Ärzte massiv in den Praxen für solche Leistungen werben." Generell handele es sich um Angebote, die nicht notwendig und nicht wirtschaftlich seien. In der Regel seien sie sehr skeptisch zu beurteilen. "Daher kann man den Menschen nur empfehlen, sich intensiv beraten zu lassen." Die Ärzte beklagten, dass ihr Berufsstand kommerzialisiert werde, doch in diesem Fall betrieben sie die Ökonomisierung selber. Pfeiffer wies den Vorwurf der Stiftung Warentest zurück, die Krankenkassen würden schlecht beraten. Durch den verschärften Wettbewerb hätten sich viele Kassen von einer Art Behörde zum kundenorientierten Unternehmen entwickelt - etwa durch Callcenter oder erweiterte Öffnungszeiten. Service sei in allen Krankenkassen "eines der wichtigsten Themen, weil man sich bei den Versicherten positiv darstellen will". Das Interview, das die Vorsitzende des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, unserer Zeitung gab, hat folgenden Wortlaut: