Henkel hatte sich im Mauerpark in Prenzlauer Berg sowie im früheren Arbeiterstadtteil Wedding über die Lage informiert. «Die Stimmung ist gut, die Menschen feiern.» Der Innensenator kündigte gleichzeitig ein konsequentes Eingreifen bei Straftaten an.

Sowohl Henkel als auch die amtierende Polizeipräsidentin Margarete Koppers tragen in diesem Jahr erstmals die politische Verantwortung rund um den 1. Mai. Sie wollten das Konzept ihrer Vorgänger fortsetzen. Demnach hält sich die Polizei zurück, solange es friedlich bleibt, die Beamten sollen aber bei Anzeichen von Gewalt schnell Störer festnehmen.

In der Walpurgisnacht sollten rund 3000 Polizisten im Einsatz sein, am 1. Mai dann wie im Vorjahr bis zu 7000. In der Vergangenheit war es vor allem am Abend des 1. Mai nach Einbruch der Dunkelheit immer wieder zu Ausbrüchen von Gewalt und Angriffen auf Polizisten gekommen. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hatte im Vorfeld an alle appelliert, zu einem gewaltfreien 1. Mai beizutragen. Erstmals gab es vor 25 Jahren Krawalle.

Im Mauerpark in Prenzlauer Berg feierten am Abend bereits mehr als 1000 Menschen. Dort sowie bei der Demo in Wedding kontrollierte die Polizei Taschen und Rucksäcke. Es galt ein Verbot von Glasflaschen. Sie waren in früheren Jahren auch als Wurfgeschosse gegen Polizisten eingesetzt worden.

Am S-Bahnhof Wedding sollte gegen 21.00 Uhr ein Aufzug unter dem Motto «Nimm was Dir zusteht» starten. Die Organisatoren hatten im Vorfeld Sachbeschädigungen nicht ausgeschlossen.