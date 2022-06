Zehn Wochen nach dem Sieg bei der Präsidentschaftswahl errang die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) in 20 von 23 Bundesstaaten die Gouverneurssitze, wie die Wahlkommission in der Nacht zum Montag nach Auszählung von knapp 95 Prozent der Stimmen mitteilte. Die Chavistas feierten den Wahlerfolg als «historischen Sieg». Die Opposition konnte sich lediglich in den Bundesstaaten Miranda, Lara und Amazonas behaupten. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 54 Prozent.