Eine ungarische Flagge weht über dem Parlamentsplatz in Budapest. Foto: dpa/Archiv Politik Ungarn verankert Wählerregistrierung in der Verfassung 30.10.2012, 07:32 Uhr

Wer in Ungarn künftig wählen will, muss sich vor dem nächsten Urnengang registrieren lassen. Dies beinhaltet eine Verfassungsänderung, die das ungarische Parlament am Montagabend mit den Stimmen des regierenden rechts-konservativen Bundes Junger Demokraten (FIDESZ) beschloss.