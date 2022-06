Königshaus hatte die deutschen Soldaten, die die türkische Stadt Kahramanmaras mit «Patriot»-Abwehrraketen vor Angriffen aus Syrien schützen sollen, vor gut einer Woche zwei Tage lang besucht. In einem siebenseitigen Bericht listete er anschließend Mängel an der Kaserne und im Umgang türkischer und deutscher Soldaten miteinander auf.

Die türkische Armee widersprach dem Wehrbeauftragten aber auch in den meisten anderen Punkten. Die Unterkünfte in der Kaserne haben nach Darstellung des Generalstabs keine Mängel. Die Fertighäuser entsprächen internationalem Standard und könnten sogar mehr als die rund 300 in Kahramanmaras stationierten deutschen Soldaten aufnehmen. Sie seien aber von der deutschen Seite noch nicht bezogen worden. Das deutsche Kontingent übernachte stattdessen in Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels und mitgeführten Zelten und Containern.

Auch die sanitären Einrichtungen, die Königshaus als völlig verdreckt und teilweise unbenutzbar kritisiert hatte, hält der türkische Generalstab für in Ordnung. Für die Reinigung der Anlagen seien die deutschen Soldaten selbst verantwortlich, hieß es. Aufgrund der Beschwerden habe die türkische Seite aber mittlerweile eine örtliche Reinigungsfirma beauftragt.

Die von Königshaus beschriebene Kontaktsperre für türkische Soldaten mit ihren deutschen Kameraden dementierte der Generalstab ebenfalls. «Das deutsche Kontingent hat selbst einen Stacheldraht um den eigenen Standort errichtet», hieß es in der Erklärung.

Der Generalstab bestätigte allerdings, dass das Hissen deutscher Fahnen in der Kaserne eingeschränkt worden sei. Es befänden sich aber deutsche, türkische und Nato-Flaggen vor der Kaserne.

Die Bundesregierung räumte Probleme bei dem Einsatz ein. Deutschland und die Türkei hätten «durchaus unterschiedliche Konzepte und Traditionen im Militärischen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. «So etwas muss offen angesprochen werden. Da wo es Probleme gibt, geht man aufeinander zu, versucht sie auszuräumen. Und genau das geschieht jetzt am "Patriot"-Standort.

Bundeswehrverbandschef Ulrich Kirsch forderte dagegen eine Klärung der Probleme auf politischer Ebene. «Das muss ein Spitzengespräch der beiden Verteidigungsminister lösen. Da muss ein Machtwort gesprochen werden», sagte er den «Ruhr Nachrichten» (Montag).