Rund 100 Menschen, darunter auch Familienangehörige der Unglückspiloten, versammelten sich am Nachmittag zunächst am Gedenkstein vor der US Air Base, auf dem die Namen der 70 Todesopfer stehen. Anschließend fuhren sie zu dem Ort der tragischen Geschehnisse: Zur Unglückszeit um 15.48 Uhr legten sie an der Unfallstelle auf dem Militärflughafen dunkelrote Rosen nieder. Für das Gedenken wurde der Flugbetrieb auf der US Air Base Ramstein, dem wichtigsten Transport- und Frachtflughafen der US-Streitkräfte in Europa, vorübergehend unterbrochen.