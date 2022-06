Gegner des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 drohen damit, die für diesen Freitag geplante zweite Schlichtungsrunde platzen zu lassen. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung «Neues Deutschland» bestätigte am Donnerstagabend Gangolf Stocker vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Er befürchtet, dass die Bahn mit weiteren Baumaßnahmen vereinbarte Versprechen brechen wolle. Der Vermittler, Ex-CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, sagte hingegen der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart: «Es ist nach Auskunft der Bahn nichts passiert, was die Friedenspflicht beeinträchtigt.»