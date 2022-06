In einem Gespräch mit unserer Zeitung (Mittwochausgabe) sagte Präsident Karl Heinz Däke: „So kann deutlich gemacht werden, dass im Kanzleramt keine privaten Feierlichkeiten stattgefunden haben - für wen auch immer!“ Nur durch die Veröffentlichung der Gästeliste könne die Regierung die Aussage untermauern, dass es sich um einen offiziellen Termin handelte, bei dem Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft in die Regierungszentrale geladen worden seien. „Es gibt ein Kommunikationsproblem, das sowohl Herr Ackermann als auch die Bundesregierung schnell aufklären sollten“, betonte Däke. Nach seinen Worten müssen Politiker, die als Privatpersonen Einladungen aussprechen, die Kosten dafür privat bezahlen. Zudem verbiete es sich, private Anlässe in öffentlichen oder dienstlichen Gebäuden zu begehen - dies gelte auch für Parteiveranstaltungen.