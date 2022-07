Die SPD will im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl die Ost-Renten bis 2020 stufenweise auf das Westniveau anheben. FOTO: Marijan Murat/ Symbol up-down up-down Politik Steinbrück: Angleichung von Ost-Renten bis 2020 19.11.2012, 11:41 Uhr

Die SPD will im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr die Ost-Renten bis 2020 stufenweise auf das Westniveau anheben. Dies kündigte der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück in der Zeitschrift «Super Illu» an.