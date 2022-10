Die umstrittene Vertriebenen-Präsidentin und Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach beim CDU-Wahlkreisparteitag in Frankfurt am Main. Die 69-Jährige bleibt Bundestagskandidatin der Frankfurter CDU. Foto: Arne Dedert up-down up-down Politik Steinbach gewinnt Kampfabstimmung um Wahlkreis-Kandidatur 19.01.2013, 15:43 Uhr

Vertriebenen-Präsidentin Erika Steinbach hat sich in einer Kampfabstimmung als Bundestagskandidatin der CDU in Frankfurt durchgesetzt. Die 69-Jährige schlug am Samstag bei einer Delegiertenversammlung zwei jüngere Mitbewerber aus dem Feld.