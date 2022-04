Auch die sechs nicht-verletzten Kinder und Jugendlichen kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Der Busfahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Er war zunächst in Lebensgefahr. Für Angehörige wurde eine Telefonhotline eingerichtet, die Autobahn A 5 mehrere Stunden in Fahrtrichtung Süden gesperrt.