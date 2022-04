So fürchtet die Industrie, dass ohne staatliche Anreize bis 2020 nur rund 450 000 E-Autos auf deutschen Straßen rollen werden. Bisher gibt es in Deutschland nur 2300 mit Batterien fahrende Autos. Am Mittag wollen sich Merkel und mehrere Minister nach einem «Auto-Gipfel» im Kanzleramt zu dem Bericht äußern.

Nachdem die Regierung wiederholt vor einem Subventionswettlauf beim Elektroauto in Europa gewarnt hatte und sich strikt gegen Kaufprämien von mehreren tausend Euro pro Auto wendet, will sie nun zumindest mehr Forschungsgelder und Steuererleichterungen gewähren. Das sieht das «Regierungsprogramm Elektromobilität» vor, welches das Bundeskabinett am Mittwoch verabschieden will. Das Programm liegt der dpa vor.

«Zukunftstechnologien wie die Elektromobilität sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft erfolgreich ist», sagte der neue Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP). «Wir wollen bei der Elektromobilität weltweit eine Spitzenstellung einnehmen.»

Geplant ist unter anderem eine Aufstockung der Forschungsgelder bis 2013 um eine Milliarde Euro, eine mögliche Einrichtung von Sonderfahrspuren für E-Autos, Sonderparkzonen und eine zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer. Die Regierung will bei der Anschaffung von Dienstwagen, dass der Bund bei neuen Fahrzeugen eine Zehn-Prozent-Quote von Elektroautos erfüllt.

Zudem soll die Besteuerung so geändert werden, dass sich für Firmen die Anschaffung von Stromautos rechnet. Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) betonte: «Wir setzen auf einen intelligenten Maßnahmenmix aus Forschungsförderung für die Wirtschaft und Anreizen für die Bürger.» Allerdings dürfe es dabei nicht zu Verzerrungen der Wettbewerbs kommen, betonte Ramsauer. «Deshalb lehne auch ich teure Kaufprämie entschieden ab.»