Rajoy, Gewinner der Wahl vom 20. November, sollte im Anschluss an die Debatte an diesem Dienstag zum neuen Regierungschef gewählt werden. Seine Wahl gilt als sicher, da Rajoys Volkspartei (PP) im Parlament über die absolute Mehrheit der Sitze verfügt. Der Vorgänger José Luis Rodríguez Zapatero gehört dem Parlament nicht mehr an. Der Sozialist hatte auf eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit verzichtet.

Rajoy bezeichnete die wirtschaftlichen Perspektiven der kommenden Monate als «denkbar düster». Er will bei seinen Einsparungen nur die Rentner verschonen. Die Renten sollten zum Jahresbeginn 2012 um die Inflationsrate angehoben werden. «Dies wird der einzige Ausgabe-Posten sein, bei dem es eine Erhöhung geben wird», sagte der künftige Regierungschef. In allen anderen Bereichen solle der Rotstift angesetzt werden. Er plane aber keine Steuererhöhungen.

Mehrere staatliche Einrichtungen sollten umstrukturiert oder ganz abgeschafft werden, kündigte Rajoy an. Im öffentlichen Dienst solle - mit Ausnahme der Sicherheitskräfte und anderer wichtiger Behörden - ein Einstellungsstopp gelten. Der Zentralstaat, die Regionen und die Kommunen sollen durch ein Gesetz zur Haushaltsdisziplin verpflichtet werden. Rajoy soll am Dienstag nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von König Juan Carlos vereidigt werden. Am Mittwoch will er die Namen seiner Minister bekanntgeben und am Freitag die erste Kabinettssitzung abhalten.