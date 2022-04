Mehr als 120 weitere Menschen wurden verletzt. Bereits am Freitag hatten aufgebrachte Muslime in Masar-i-Scharif im Einsatzgebiet der Bundeswehr das Regionalbüro der Vereinten Nationen gestürmt und sieben Ausländer getötet.

Auslöser der Proteste war eine Aktion des radikalen Predigers Terry Jones in Florida. Der umstrittene Prediger hatte nach Angaben der «New York Times» schon am 20. März einen Koran in seiner Gemeinde verbrannt. Dies war jedoch zunächst weitgehend unbemerkt geblieben, da US-Medien sehr zurückhaltend darüber berichtet hatten. Jones hatte im Vorjahr weltweit für Aufsehen gesorgt, als er den Koran am Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September verbrennen wollte. Die Aktion wurde damals im letzten Moment gestoppt.

US-Präsident Barack Obama verurteilte unterdessen die Koranverbrennung und die Racheakte in Afghanistan. Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses vom Samstag erklärte er: «Die Schändung jedes heiligen Textes, einschließlich des Koran, ist ein Akt extremer Intoleranz und Bigotterie». Jedoch sei es auch schändlich, als Antwort darauf unschuldige Menschen anzugreifen und zu töten. Keine Religion toleriere das Abschlachten und Enthaupten unschuldiger Menschen, sagte Obama. Dafür gebe es keine Rechtfertigung.

Jones wies jede Verantwortung für die blutigen Reaktionen zurück. «Wir wollten das Bewusstsein für diese gefährliche Religion schärfen», sagte der Prediger dem US-Sender ABC. Für die tödliche Attacke auf das UN-Büro in Masar-i-Scharif «fühlen wir uns nicht verantwortlich». Der Angriff «zeigt, dass es ein radikales Element im Islam gibt». Bei der Verbrennung des heiligen Buches der Muslime habe es sich um einen «Gerichtsprozess» gegen den Koran gehandelt, bei dem die Schrift «schuldig» befunden worden sei.

Im südafghanischen Kandahar protestierten am Samstag und Sonntag jeweils mehrere Hundert Menschen gegen die Koranverbrennung. Am Samstag hatte die Polizei mit Schüssen in die Luft versucht, die Menge unter Kontrolle zu bringen, wie ein Sprecher der Provinzregierung mitteilte. Am Sonntag verlief die Kundgebung zunächst friedlich, dann hätten Demonstranten einen Polizeiposten in Brand gesteckt und Sicherheitskräfte attackiert. Unter den Toten sei auch ein Polizist.

Protestkundgebungen gab es nach Angaben des Innenministeriums auch in der Hauptstadt Kabul, im westafghanischen Herat sowie in mehreren Städten im Osten des Landes.