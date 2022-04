Der Handel im Internet ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen kann der Verbraucher jetzt 24 Stunden einkaufen und kann sich auf einen Klick Preisvergleiche über sämtliche Internetshops geben lassen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz erhebliche Risiken, die Verbraucher abschrecken. Vieles ist weitgehend außer Kontrolle geraten, und es gibt einen großen Mangel an Sicherheit. Das merken Sie an den vielen Betrügereien im Internet, wenn zum Beispiel mithilfe von Trojanern Benutzernamen und Passworte ausspioniert und damit Geschäfte getätigt werden. Oder die Fälle beim Internet-Versandhaus e-Bay: Jemand verkauft in Ihrem Namen ein Produkt und lässt sich das Geld auf sein Konto überweisen. Und dann werden Sie vom Käufer verklagt, der sein Geld losgeworden ist, aber meint, sie würden ihm das Produkt schulden.

Dort, wo Verbraucher Musik oder Filme herunterladen, wo es um die Themen Urheberrecht und Lizenzbedingungen geht, sind sie nahezu ohne Rechte. Es ist bisher ungeklärt, inwieweit die klassischen Verbraucherrechte wie das Gewährleistungsrecht oder das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die digitale Welt übertragbar sind. Das will die EU-Kommission jetzt prüfen - und sie hat schon durchblicken lassen, dass es Nachbesserungsbedarf gibt. Nehmen Sie das Beispiel Software. Software gilt nach unserer Rechtsprechung nicht als Produkt und unterliegt nicht der Produkthaftung. Es ist also völlig unklar, welche Rechte der Verbraucher hat, wenn die Software auf seinem Rechner Schaden anrichtet.

Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nach unseren Erfahrungen ist der Kopierschutz in der Praxis meistens nicht in der Lage, Piraterie zu verhindern, da Profis das Kopierschutzsystem leicht umgehen können. Auf der anderen Seite werden Nutzer oft unangemessen beschränkt. Bei itunes zum Beispiel können sie Musikstücke, die sie herunterladen, nur auf einem bestimmten Gerät abspielen, dem ipod. Das wird sich nun ändern. Jetzt muss der Kopierschutz auch bei den anderen großen Labels fallen. Und außerdem müssen die Preisvorteile des Online-Betriebes stärker an die Kunden weitergegeben werden und somit die Preise sinken.

Bietet das Online-Banking genügend Sicherheit?

Ganz klar nein. Dort passiert es zum Beispiel, dass sie von der Seite Ihrer Bank auf eine andere Webseite geleitet werden, wo Betrüger ihre PIN-Nummer '"'abfischen'"'. Auch hier gibt es sehr viel Rechtsunsicherheit. Im Normalfall haftet nämlich der Verbraucher, und die Banken ersetzen nur auf dem Kulanzweg die Schäden, wenn überhaupt. Hier müsste gesetzgeberisch mehr getan und der Verbraucher von der Haftung freigestellt werden. In dem Bewusstsein, dass das Risiko bei den Kunden liegt, unterlassen es viele Banken gerade in Deutschland, in sichere Systeme zu investieren - die es durchaus gibt. Hier brauchen wir Rechtssicherheit für die Verbraucher, und eine gesetzliche Regelung wäre gleichzeitig ein Anreiz für die Banken, in sichere Systeme zu investieren.

Ist der Datenschutz im Internet gewahrt?

Das ist ein Thema, was viele Verbraucher zunehmend abschreckt, im Internet überhaupt noch tätig zu werden - weil dort die Masse der erhobenen Daten sehr groß ist und man diese Daten überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Das verfassungsrechtlich geschützte informationelle Selbstbestimmungsrecht wird zunehmend ausgehebelt. Die Kontrollierbarkeit der Daten muss also deutlich verbessert werden. Verbraucherschutzminister Horst Seehofer hat kürzlich eine Charta zu den Rechten in der digitalen Welt vorgestellt. Daraus müssen Konsequenzen gezogen werden: Der Gesetzgeber muss handeln, damit wir die in der Charta genannten Ziele auch wirklich erreichen.

Was muss die Bundesregierung tun?

Justiz-, Innen- und Verbraucherschutzministerium müssen verstärkt im Bereich Online-Sicherheit tätig werden. Wir brauchen Haftungs- und Beweislastregeln, die nicht zu Lasten der Verbraucher gehen, sondern die eine Produktssicherungspflicht der Unternehmen schaffen. Derjenige, der etwas im Internet anbietet, muss dafür verantwortlich sein, dass die Systeme für den Verbraucher sicher sind und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen - seien es die Banken mit ihren Online-Banking-Systemen, seien es die Shops, die bestimmte Waren anbieten. Außerdem muss der rechtlose Zustand der Verbraucher im Urheberrecht beendet werden. Und dann ist da noch der Kampf gegen unerwünschte Werbe- und Trashmails, sogenannte Spams. Unsere Instrumente der Rechtsdurchsetzung reichen hier nicht aus. Bei der Spam-Bekämpfung ist Deutschland nach wie vor ein Entwicklungsland. Daran ändert auch das neue Telemediengesetz nichts, das Täuschungen in der Betreffzeile oder über den Absender mit Bußgeld bedroht. Denn die zuständigen Landes- bzw. Kommunalbehörden sind bei der Verfolgung von Verstößen im Internet bisher so gut wie nicht in Erscheinung getreten.