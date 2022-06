Rund 3,3 Millionen Albaner sind aufgerufen zu entscheiden, ob der seit 2005 regierende rechtskonservative Sali Berisha ein drittes Mandat erhält. FOTO: Armando Babani Politik Parlamentswahl in Albanien nach Gewaltwelle offen 23.06.2013, 19:19 Uhr

Nach einer teilweise chaotisch verlaufenen Parlamentswahl haben sich die oppositionellen Sozialisten in Albanien zum Sieger erklärt. Die vereinigten Linksparteien hätten rund 80 der 140 Sitze im Parlament gewonnen, behauptete ihr Spitzenpolitiker Ilir Meta am Sonntagabend in Tirana.