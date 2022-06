Von Miami in Florida über New York und Chicago bis hin zum kalifornischen Los Angeles versammelten sich am Samstagvormittag (Ortszeit) Demonstranten und forderten «Gerechtigkeit für Trayvon».

Am Freitag hatte sich auch Präsident Barack Obama sehr emotional zu Wort gemeldet. Bei einem überraschenden Auftritt vor Journalisten prangerte er Vorurteile gegen die Schwarzen im Land und «rassische Ungleichheiten» im US-Strafrecht an, vermied es aber, den Freispruch direkt zu kritisieren. In einer ausgesprochen persönlichen Passage zog er eine Parallele zwischen Trayvon und seinen eigenen Erfahrungen in jungen Jahren. «Das hätte ich vor 35 Jahren sein können», sagte der erste afroamerikanische Präsident der USA.

Zu den Kundgebungen in mehr als 100 Städten hatte die Bürgerrechtsbewegung National Action Network (NAN) unter dem Schwarzen Al Sharpton aufgerufen. Allerdings fielen die einzelnen Demonstrationen eher klein aus und beschränkten sich auf jeweils mehrere Hundert Demonstranten, wie Fernsehbilder zeigten.

Die Mutter des im Februar 2012 erschossenen Teenagers, Sybrina Fulton, und sein Bruder Jahvaris Fulton nahmen an den Protesten in New York teil. Trayvon habe jedes Recht gehabt, sich dort aufzuhalten, wo er dann sein Leben verlor, sagte Sybrina Fulton auf der Kundgebung, zu der auch Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z kamen. «Das sind die Fakten, auf denen wir beharren müssen, denn heute war es mein Sohn, morgen könnte es Eurer sein.»

Vater Tracy Martin demonstrierte in Miami mit. In Sanford (Florida), der Stadt, in der Trayvon erschossen wurde, marschierten mehrere Hundert Menschen die Straßen entlang - in ihren Händen ein Poster mit dem Porträt des Getöteten.

Der damals 17-jährige Trayvon war einkaufen, als er von George Zimmerman, Mitglied einer Bürgerwehr, erschossen wurde. Zimmerman (29) machte im Prozess erfolgreich Notwehr geltend. Mit den Protestaktionen vom Samstag wollen Schwarzenorganisationen auch erreichen, dass der Todesschütze erneut vor Gericht gestellt wird - diesmal wegen Verletzung von Trayvons Bürgerrechten.