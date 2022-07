Nach Schätzungen der Vereinten Nationen hat der Bürgerkrieg inzwischen mehr als drei Millionen Kinder in die Flucht getrieben. Mehr als 100 000 Menschen wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahren getötet. In Syrien selbst dauern die Kämpfe unvermindert an. Nach Angaben von Regimegegnern setzten die Regierungstruppen ihre Angriffe auf Rebellenhochburgen am Stadtrand von Damaskus fort. Dort soll es am Mittwoch nach Angaben von Assad-Gegnern bei einem Giftgas-Einsatz Hunderte Opfer gegeben haben.

Der genaue Ablauf war auch am Freitag ungeklärt. Ein Team von UN-Inspekteuren in Syrien wartet weiterhin auf die Erlaubnis der Behörden, den Ort des Geschehens zu untersuchen. Die Weigerung nährt die Vermutung, dass es dort etwas zu verbergen gibt. Der britische Außenminister William Hague sagte, die einzige «plausible Erklärung» für so viele Tote sei ein Giftgas-Einsatz. «Wir glauben, dass es sich um einen groß angelegten Chemie-Angriff des Assad-Regimes handelt.»

Angesichts solcher Mutmaßungen gerät US-Präsident Obama immer stärker unter Druck. Obama hatte früher mehrfach davon gesprochen, dass der Einsatz von Giftgas durch Assad das Überschreiten einer «roten Linie» bedeute. Im Fernsehsender CNN äußerte er sich nun deutlich zurückhaltender. Der Einfluss der USA werde «überschätzt». Bei einem Einsatz ohne UN-Mandat müsse man auch die Frage stellen: «Haben wir eine Koalition, die es machbar machen würde?»

Insbesondere der einflussreiche US-Senator John McCain drängt Obama seit langem zum militärischen Eingreifen. «Wir können die Start- und Landebahnen zerstören und 40 oder 50 Flugzeuge (der syrischen Luftwaffe) zerstören», sagte der ehemalige republikanische Präsidentschaftsbewerber ebenfalls CNN. Die Rebellen könnten mit Raketen versorgt werden, damit sie eine Flugverbotszone einrichten können. Dies würde keinen einzigen US-Soldaten in Gefahr bringen.

Bei den Konfliktgegnern in Syrien reift nach Einschätzung des UN-Spitzendiplomaten Lakhdar Brahimi langsam die Einsicht, dass keine Seite militärisch siegen kann. «Jetzt sprechen beide von der Möglichkeit einer politischen Lösung», sagte der Syrien-Beauftragte der UN und der Arabischen Liga.