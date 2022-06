Chinesische Experten rechnen als nächstes mit einem Atomtest Nordkoreas. Der Weltsicherheitsrat sollte am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Die Vetomacht Russland verurteilte den Start zwar, machte aber zugleich klar, dass es keine neuen Sanktionen gegen das stalinistische Regime in Pjöngjang geben werde.

Nach nordkoreanischen Angaben sollte ein Satellit ins All geschossen werden. Die USA und andere Länder sahen in dem Start hingegen den verdeckten Test einer Interkontinentalrakete, die einen atomaren Sprengkopf tragen könnte.

Südkoreas Verteidigungsministerium teilte mit, die mehrstufige Rakete sei schon kurz nach dem Abheben in der Luft explodiert. Die Trümmerteile stürzten ins Meer. Der Satellit in der Trägerrakete Unha-3 habe nicht die vorgesehene Erdumlaufbahn erreicht, berichteten Nordkoreas Staatsmedien, ohne Details zu nennen. Auch im staatlichen Fernsehen wurde über den Fehlschlag berichtet.

Die Bundesregierung kritisierte den Raketentest als «deutliche Provokation». UN-Generalsekretär Ban Ki Moon bezeichnete den seit Tagen angekündigten Start als Bedrohung für die Stabilität in der Region. Auch die USA, Südkorea und Japan verurteilten den Start als Provokation.

Nordkorea verfolge das «klare Ziel», eine Atommacht werden zu wollen, sagte der Professor für strategische Forschung an der Parteihochschule in Peking, Zhang Liangui, der Nachrichtenagentur dpa. Das Scheitern des Raketenstarts werde die Pläne für den nuklearen Test nicht umwerfen. In der Vergangenheit hatte Nordkorea erst eine Rakete getestet und kurz danach einen Atomtest durchgeführt.

Der UN-Sicherheitsrat wollte sich noch am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Konflikt beschäftigen, hieß es aus diplomatischen Kreisen in New York. Es sei eine formelle Verurteilung Nordkoreas zu erwarten. Der Außenminister der Vetomacht Russland, Sergej Lawrow, schloss neue Sanktionen gegen Nordkorea aber aus. Auch Chinas Außenministerium betonte, alle Konfliktparteien müssten im Gespräch miteinander bleiben.