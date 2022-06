Die EU-Minister haben am Donnerstag in Brüssel einstimmig neue Regeln zur Kennzeichnung beschlossen - nach drei Jahren Debatten über das Thema. Die Regeln sollen im Kampf gegen das grassierende Übergewicht in Europa helfen. Das Europaparlament hat bereits zugestimmt. Eine Lebensmittel-Ampel wird es europaweit aber nicht geben.