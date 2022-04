Dabei stammt das jüngste Ungemach gar nicht mal aus seiner gut zweijährigen Amtszeit als Regierungschef. Es geht um die Zeit, als er Wirtschaftsminister war und Investoren in das Land locken wollte. In einem Untersuchungsausschuss des Landtags sagte er damals im Juni 2010 zur Frage, wieso Tausende Tonnen Müll illegal auf verschiedenen Deponien landeten: Hinweise auf Probleme in zwei Tongruben seien ihm von Beamten zunächst nicht mitgeteilt worden, erst im März 2008 habe er davon erfahren.

Doch der Linken-Abgeordnete Harry Czeke bezweifelt dies nun in einer Strafanzeige. Haseloff habe bereits im Dezember 2007 von den Vorwürfen gewusst, schreibt er an die Staatsanwaltschaft. Die Justiz geht dem Verdacht der falschen uneidlichen Aussage nach und leitet ein Ermittlungsverfahren ein, wie ein Regierungssprecher mitteilt. Der Landtag hebt Haseloffs Immunität auf - ohne Prüfung der Vorwürfe.

Rückendeckung erhält Haseloff vom Koalitionspartner SPD. «Wir haben keinerlei Erkenntnisse, dass man an der Aussage von Herrn Haseloff zweifeln sollte», sagt Vize-Fraktionschef Rüdiger Erben am Dienstag. Auch CDU-Fraktionschef André Schröder sagt: «Ich wünsche mir eine möglichst schnelle Aufklärung der Vorwürfe, die ich selbst in der Sache für unzutreffend halte.» Dagegen stützen die Grünen die Linksfraktion. «Ministerpräsident Reiner Haseloff trägt die Verantwortung für den Müllskandal, das ist schon lange unsere Einschätzung», erklärt Fraktionschefin Claudia Dalbert.

Der Müllskandal beschäftigt die Justiz in Sachsen-Anhalt auch noch in anderen Formen. So wurde Anklage erhoben gegen Verantwortliche der Tongruben, der Prozess steht laut Landgericht Stendal aber noch aus. Zu Aussagen im Untersuchungsausschuss wurde hingegen sogar schon ein Urteil gefällt: Der Landrat des Jerichower Landes, Lothar Finzelberg (parteilos), erhielt 14 Monate auf Bewährung wegen Falschaussage. Die Berufungsverhandlung soll am 7. August in Stendal beginnen.

Aspekte zu Haseloffs Arbeit als Wirtschaftsminister versucht auch ein weiterer Untersuchungsausschuss aufzuklären. Dabei geht es um die Frage, wieso Fördermittel für die Qualifizierung von Arbeitnehmern in Dessau-Roßlau in dunklen Kassen verschwanden. Haseloff hatte eine Verstrickung bestritten. «Man kennt mich inzwischen hier in diesem Landtag zehn Jahre. Und jeder von Ihnen weiß, was ich mache und was ich nie mache», sagte Haseloff einmal.