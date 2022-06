Nach der Abgabe des Stimmzettels wird der Daumen markiert - so soll Wahlbetrug verhindert werden. FOTO: Akhter Gulfam up-down up-down Politik Millionen Pakistaner wählen trotz Gewalt 11.05.2013, 17:05 Uhr

Nach der historischen Parlamentswahl in der südasiatischen Atommacht Pakistan hat am Samstagabend die Auszählung der Stimmen begonnen. Erste Resultate aus einzelnen Wahlkreisen werden in der Nacht erwartet.