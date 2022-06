Der Marsrover «Curiosity» hat das am Ende seines Roboterarms befestigte Instrument in einen Stein gebohrt und eine Probe daraus entnommen. FOTO: Nasa/ JPL-MSSS up-down up-down Politik Marsrover «Curiosity» benutzt erstmals seinen Bohrer 10.02.2013, 11:03 Uhr

Der Marsrover «Curiosity» hat erstmals seinen Bohrer benutzt. Der Forschungsroboter habe das am Ende seines Roboterarms befestigte Instrument in einen Stein gebohrt und eine Probe daraus entnommen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Samstagabend (Ortszeit) mit.