Die Polizei schließt nicht aus, dass die berüchtigte mexikanische Bande Los Zetas dahinter steckt, die auch in Guatemala aktiv ist. Nach einer anderen Hypothese könnte es sich um einen Racheakt für den tödlichen Anschlag auf den guatemaltekischen Drogenboss Haraldo León Lara handeln. Unbekannte hatten ihn am Samstag in der Stadt San José in Petén überfallen und erschossen.