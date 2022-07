In den Ardeatinischen Höhlen bei Rom erschossen die Nazis im Jahr 1944 mehr als 300 Italiener und verscharrten sie in einem Massengrab. FOTO: Vincenzo Pinto up-down up-down Politik Keine Einzel-Entschädigung für Nazi-Opfer in Italien 03.02.2012, 12:21 Uhr

Deutschland muss den Opfern von Nazi-Verbrechen in Italien keine individuellen Entschädigungen zahlen. Die Bundesrepublik bekam am Freitag vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag mit ihrer Völkerrechtsklage gegen Italien recht.