Das Bundesgesundheitsministerium wies die Prognose zurück. «Ein Anstieg der Zusatzbeiträge in dieser Größenordnung ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten», sagte ein Sprecher. «Im nächsten Jahr ist mit einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag im niedrigen einstelligen Euro-Bereich pro Monat zu rechnen.» Der Anstieg werde sehr moderat verlaufen. Für Geringverdiener greife dann ein Sozialausgleich aus Steuermitteln. Derzeit erheben 13 gesetzliche Kassen Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, die Prognosen zeigten, «dass dieses Gesundheitswesen marode ist». Der ehemalige Fachminister Philipp Rösler (FDP) habe kein gesundes Haus hinterlassen. Harald Weinberg, Obmann der Linken im Gesundheitsausschuss, sagte: «Die Zeitbombe Zusatzbeitrag zündet und zerstört die solidarische Gesundheitsfinanzierung endgültig.» Schwarz-Gelb wolle die Privatisierung des Gesundheitssystems vorantreiben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht ebenfalls davon aus, dass der Zusatzbeitrag in wenigen Jahren 50 bis 70 Euro im Monat betragen kann. Dies werde viele weitere Kassen in die Insolvenz treiben, sagte er im Deutschlandfunk voraus. «Keine Kasse wird in der Lage sein, diese Zusatzbeiträge einzutreiben, ohne dass die Einkommensstarken die Kasse sofort verlassen.»

Angesichts der Blockadehaltung vieler Kassen gegen Versicherte der bankrotten City BKK forderte die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung Rösler-Nachfolger Daniel Bahr (FDP) zum Handeln auf. «Gesundheitsminister Bahr ist jetzt gefordert, das Heft des Handeln in die Hand zu nehmen und noch in dieser Woche die GKV-Spitzenverbände in einem Spitzengespräch in die Pflicht zu nehmen», sagte Vorstand Eugen Brysch. Viele Patienten der vor der Schließung stehenden City BKK werden von anderen Kassen abgewimmelt.

Vor einem Treffen von Kassen- und Verbandsvertretern an diesem Donnerstag warnte der Bundesverband der Verbraucherzentralen vor Absprachen zur Verteilung der City-BKK-Versicherten auf die Kassen. «Die Kassenwahl liegt immer noch bei den Versicherten», sagte ihr Gesundheitsexperte Stefan Etgeton der dpa. «Sie lassen sich nicht einfach hin- und herschieben.» Pfeiffer sagte, das Verhalten abweisender Kassen sei nicht korrekt.