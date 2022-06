Ziel ist es, private Vorsorge für Geringverdiener attraktiver zu machen. «Wer privat vorgesorgt hat, der muss im Alter mehr Einkommen haben als die Grundsicherung und mehr als derjenige, der nicht vorgesorgt hat», heißt es in dem am Dienstag in Berlin bekanntgewordenen Papier. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wies es als «zu einseitig» zurück. Die FDP befürwortete es.