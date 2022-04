Das Unternehmen Yahoo bestätigte in einer Stellungnahme Zahlungen. «Die Bundesgesetzgebung verpflichtet die US-Regierung, Anbieter für Kosten zu entschädigen, wenn sie von der Regierung verpflichtet werden, rechtliche Verfahren einzuführen. Wir haben im Einklang mit diesem Gesetz Erstattungen angefordert.» Andere Firmen wie Microsoft äußerten sich nicht. Google betonte, nicht an dem Überwachungsprogramm Prism teilgenommen zu haben. Der Name der Firma wird in einem der Originalauszüge der NSA-Akten als «PRISM-Provider» erwähnt.