Zum Beispiel die Sinfonie in C von George Balanchine, ein ganz schweres Stück.

Der damalige Bremer Intendant Kurt Hübner sagte zu mir: „Du kommst zu uns.“ Ich wollte gar nicht recht, weil ich in Köln das erste Mal in meinem Leben viel Geld verdiente. Ich konnte damals am Staatstheater Stuttgart gastieren oder in Maurice Béjarts New York City Ballet.

Bald habe ich eigene Stücke selbst getanzt in Köln: 1967 Gedichte schizophrener Patienten „O sela pei“, ein Jahr darauf „Paradies?“ über das Attentat auf Rudi Dutschke. Politisch-gesellschaftliche Themen für den Tanz gehörten von Anfang an zu meiner Linie. Beim Marsch von Köln nach Bonn 1968 gegen die Notstandsgesetze hat man mich übrigens das ersten Mal verhaftet: als Ausländer, Mitglied der marxistischen Bewegung und so weiter. Nach zwei Tagen bin ich wieder freigekommen.

Das ging bald nicht mehr. Es kamen alle Regisseure auch aus dem Schauspiel und der Oper und baten mich zu ihren Proben. Ich bin sehr früh in die anderen Sparten eingestiegen. In einer anderen Stadt wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.

Warum nicht?

In Bremen erkannte man gleich, dass ich ziemlich viel Fantasie hatte und etwas konnte. Peter Zadek, Rainer Werner Fassbinder, George Tabori später und viele andere arbeiteten dort. Ich hörte auf zu trainieren und fiel irgendwo in einem Büro um, mit kaltem Schweiß. Ärzte rieten mir, wieder anzufangen mit dem Trainieren, mein Ausstieg war zu abrupt gewesen. Seitdem habe ich nie mehr gesundheitlich etwas gehabt, nicht einmal eine Grippe.

Ich bewege mich viel, wenn ich inszeniere. Ich kann heute noch 70 Kilogramm tragen.

Wir leben ja in einer Zeit, in der viel mit dem Körper passiert: Tempo, Hektik, Stress, Gereiztheit. Ist es richtig, dass Sie solche eher abstrakten, kollektiven Prozesse weniger interessieren als einzelne Schicksale?

Ja, aber alle Porträts, die ich gemacht habe, spiegeln genau das Bild der Gesellschaft wider, in der die Person gelebt hat. Ob es nun Silvia Plath war oder Ulrike Meinhof, Georg Büchners Figur des Woyzeck oder Hannelore Kohl.

Müssen Sie für Ihre Tanzbilder das Innenleben eines Menschen, seine Gefühle, Antriebe, Widersprüche, Ängste, Schuldgefühle kennen?

Ja, das stimmt, ich fing ja früh an damit. Als ich „Sylvia Plath“ inszenierte, kamen die Emanzen und beschimpften mich als Macho.

Warum als Macho?

Na ja, ich lebe, liebe, trinke gern. Als das Stück dann ein Erfolg wurde, bin ich die Emanzen gar nicht mehr losgeworden.

Wieso das?

Weil ich die Biografie von Sylvia Plath ganz genau und einfühlsam wiedergegeben habe. Auch ihre verzweifelte Liebe zu ihrem Mann Ted Hughes. Seinetwegen hat sie sich mit Gas umgebracht. Auch für Woyzeck habe ich mich gefragt, wie der in eine Gesellschaft kommt, die sogar noch seine Liebe zu Marie ausnutzt. Komischerweise habe ich viel Zugang zu Frauen-Porträts: Frida Kahlo, Ulrike Meinhof, Rosa Luxemburg, Hannelore Kohl.

Woran liegt das?

Weil ich mich besser in Frauen hineinversetzen kann als in Männer, obwohl ich ja auch ein Tanz-Porträt von Ernst Jünger gemacht habe. Leni Riefenstahl zum Beispiel hat mir enorm viel erzählt von ihrem Leben.

Sie haben selbst mit ihr gesprochen?

Ja, am Telefon. Ich Idiot wollte sie wegen ihrer Nähe zu den Nationalsozialisten nicht persönlich kennenlernen, auch Ernst Jünger nicht, jetzt tut es mir leid.

Was hat Sie an Felix Nussbaum für das Osnabrücker Theater gereizt?

Nussbaum reiht sich in meine Künstler-Biografien ein. Ich hoffe, dass das aber wirklich mein letztes Stück zum Nationalsozialismus sein wird.

Liefert Ihnen der Schriftsteller Christoph Klimke in eingeübter Zusammenarbeit auch für dieses Stück sprachliche Bilder, die Sie dann in choreografische Bilder verwandeln?

Wir machen jetzt zwei schwierige Stücke, das über Nussbaum und für Potsdam eines über Fürst Pückler, diesen Chaoten, der am Schluss nichts mehr hatte.

Wie kommen Sie zu Ihren neuen Tanz-Bildern, etwa zu „Felix Nussbaum“?

Ich muss ziemlich intensiv in die Biografie hineinsteigen, begreifen, wie seine Frau und seine Eltern waren. Und ich muss ganz genau Nussbaums Bilder anschauen. Er hat zum Beispiel nie einen Nazi-Täter gemalt, auch keine Hakenkreuze. Deshalb kommen die auch nicht auf meiner Bühne vor.Ich finde SS-Uniformen auf der Bühne übrigens auch langweilig. Maler choreografisch umzusetzen ist wirklich schwierig. Ich bin gespannt, wie die neue Osnabrücker Choreografin Nanine Linning im Juni den britischen Maler Francis Bacon erklären will. Wenn ich Zeit habe, komme ich nach Osnabrück. Ich habe „Francis Bacon“ mit dem Tänzer Ismael Ivo 1994 in Stuttgart auf die Bühne gebracht.

Was halten Sie denn von der zeitgenössischen Tanzszene?

Ich kann dazu nicht wirklich viel sagen, weil ich wenig sehe und sehr viel zu tun habe. Es gibt enorm gut ausgebildete Tänzer in der klassischen wie modernen Technik. Doch mir fehlt der Inhalt vieler Stücke. Ich weiß, dass man auch ohne Inhalt viel sagen kann über Familie, Schmerz oder Aggressivität. Ich war aber immer jemand, der sich an einen dramaturgischen Faden gehalten hat. Wie hat sich die Ballettwelt aufgeregt, als ich „Schwanensee-AG“ mit Schwänen als Fabrikarbeitern tanzen ließ, obwohl das Schauspiel längst Klassiker zertrümmert hatte. Ich war der Erste, der das im Tanz eingeführt hatte.

Ist es für Sie leichter, gegen etwas zu sein, Stellung zu beziehen?

Ja. Ich habe viele Stücke in Latein- und Südamerika gemacht, in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, gravierende, hochpolitische Sachen, die sich in Kolumbien niemand getraut hat. Kokain-Anbau, Homosexuelle, Abtreibung waren solche Tabu-Themen.

Was ist denn der Unterschied zwischen choreografischem Theater und Tanztheater?

Sie meinen das von Pina Bausch? Das hat mit meinen speziellen Prägungen zu tun. Ich komme aus einer richtig sozialistischen Familie, mit Mengen an marxistischer Literatur. In Österreich wollte ich für meinen Militärdienst kein Gewehr in die Hand nehmen wegen der Altnazis dort. Ich habe den linken Philosophen Ernst Bloch kennengelernt, den ich neun Jahre lang wie einen dritten Vater erlebte. Pina Bausch wiederum stammt aus der Kurt-Jooss-Schule, die mit Politik nichts am Hut hatte. Als ich dann anfing, Choreografien zu machen, wollte ich wissen, was vor 1945 und nach 1945 geschehen war und was in meiner Gegenwart politisch passierte.

Ist Ihre politische Haltung nicht auch generationstypisch und daher nicht „vererbbar“ an Jüngere?

Ja, sicher. Trotzdem würde ich mir so sehr einen Choreografen wünschen, der wieder in der gleichen Richtung wie ich arbeitet. In meiner ganzen Generationsgruppe ist kein solcher Choreograf entstanden. Schließlich habe ich Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffmann oder Gerhard Bohner gut gekannt.

Gibt es nicht neuerdings wieder politisches Theater, denkt man an Volker Lösch?

Ja, aber das ist etwas anderes. Er holt die Realität, die existiert, auf die Bühne und lässt sie reden.

Im Gegensatz zu Ihnen, Sie kommentieren diese Realität?

Ich greife sie an. Ich sage: Es kann so nicht weitergehen. Und wenn übrigens die jungen Tänzer und Choreografen nicht anfangen, sich zu wehren gegenüber der Politik, dann haben sie bald absolut verspielt und werden eingespart.

Mit Peter Zadek war es sehr schwierig gewesen. Die Legende, dass Zadek ein lieber, netter Mensch war, stimmt so nicht, für Rainer-Werner Fassbinder genauso wenig. Dagegen bin ich ja ein Lämmchen, was die Behandlung von Leuten betrifft. Ich akzeptiere eigentlich jeden.

Können Sie eigentlich richtig eklig sein?

Wenn ich merke, dass man mich irgendwie bescheißen will, dann ja. Dann schreie ich halt.

Wie machen Sie künstlerisch weiter?

Ich werde immer meine politische Linie weitergehen, immer! Deshalb bin ich ein sonderbarer Mensch geworden. Wenn ich in ein fremdes Land komme, gehe ich zuerst in die Leichenhallen, in die Obdachlosenstätten, Krankenhäuser, Irrenanstalten oder Polizeistationen. Dort sehe und erfahre ich so realistisch wie nirgendwo sonst, wie es den Menschen wirklich geht. In Mexiko-City habe ich sogar eine Live-Organentnahme an einem ungefähr zehnjährigen Jungen miterlebt – bei lebendigem Leibe und mit vorgehaltener Pistole. Danach wurde er einfach auf die Straße geschmissen. Dabei ist sogar mir richtig schlecht geworden.

Woher nehmen Sie Ihren Impuls, so intensiv anzuklagen und anzugreifen?

Mir tut weh, dass die Folgen vieler Missstände immer Menschen zu tragen haben. Die Armut und die Obdachlosigkeit auch der Kinder wird in Deutschland immer größer werden. Nur die Politik will nicht hinschauen.

Haben Sie ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl?

Ich glaube ja, deshalb bin ich finanziell auch zu nichts gekommen. Ich habe ein Haus in Österreich in den Bergen oben, dort, wo ich geboren worden bin, das ist alles. Freunde haben schöne Ferienhäuser überall, aber die muss ich nicht haben. Ich kann mir schließlich überhaupt nicht vorstellen, mit dem Arbeiten aufzuhören. In Pension gehen? Erschreckend. Ich habe neben vier erwachsenen Kindern schließlich auch noch eine kleine vierjährige Tochter.