«Geringfügige und befristete Beschäftigungsverhältnisse, Zeitarbeit oder niedrig entlohnte Tätigkeiten bahnen nur selten den Weg in eine ungeförderte Beschäftigung», teilte das Nürnberger Institut für Berufs- und Arbeitsmarktforschung am Donnerstag mit. Die sogenannten Aufstocker blieben häufig für mehrere Jahre auf ergänzende Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Im Schnitt verdienten sie in ihrem Job 6,20 Euro brutto pro Stunde.