Auf Einladung von Hamas-Führer Ismail Hanija kündigte Abbas am Mittwoch eine Reise in den Gazastreifen in der nahen Zukunft an. Am Dienstag hatten erstmals Zehntausende Palästinenser in Gaza und im Westjordanland gegen die Spaltung des Volkes demonstriert. Die moderate Fatah von Abbas kontrolliert das Westjordanland, die rivalisierende Hamas herrscht im Gazastreifen. Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden unterdessen erneut zwei Palästinenser getötet.