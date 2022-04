Die einstige Öko-Partei will mit «einer Politik für alle» zur Regierungspartei der Zukunft werden. Die Partei biete das Gegenmodell zur schwarz-gelben «Lobby- und Klientelpolitik für bestimmte Hoteliers, für Atomkonzerne, für die Pharmalobby, für Privatversicherungen», sagte Grünen-Chef Cem Özdemir am Freitagabend vor rund 750 Delegierten des Parteitags in Freiburg. Zunächst wollten die Grünen in Baden-Württemberg dafür sorgen, «dass die CDU-Herrschaft nach 57 Jahren zuende geht». Die Union verschärfte ihre Angriffe.